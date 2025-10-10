Continúa esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 12° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 10 al lunes 13 de octubre. Hasta hoy se informó un solo partido liberado,en TV, sin el paquete premium de fútbol, que será el viernes.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

TV: partidos liberados de la fecha 12 de la Liga Profesional 2025

1) Viernes 10 de octubre. 18:30 hs. Newell's - Tigre (TV Pública / ESPN).

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 12 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Viernes 10 de octubre

14.30 San Lorenzo – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Javier Uziga

16.15 Defensa y Justicia – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Franco Acita

AVAR: Gonzalo Pereira

16.45 Central Córdoba – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nelson Sosa

18.30 Newell’s – Tigre (Zona A) -(TV Pública / ESPN).

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 11 de octubre

16.00 Gimnasia – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero

18.00 Banfield – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Verlotta

22.15 Belgrano – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Sebastián Habib

22.15 Vélez – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Manuel Sánchez

Domingo 12 de octubre

14.30 Aldosivi – Huracán (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Felipe Viola

AVAR: Jorge Broggi

16.45 Ind. Rivadavia Mza. – Godoy Cruz (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

16.45 Instituto – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Joaquín Gil

19.15 River – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Maximiliano Macheroni

21.15 Independiente – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Juan Mamani

Lunes 13 de octubre

18.30 Platense – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Javier Delbarba

AVAR: Juan Pablo Loustau

Postergado debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero