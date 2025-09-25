Liga Profesional 2025: partidos liberados en TV, árbitros y horarios de la fecha 10
Ya está la confirmada la programación para la décima fecha del Clausura 2025, que comienza este viernes 26 de septiembre.
Continúa esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 10° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 26 al martes 30 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.
El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.
Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.
Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.
Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.
TV: partidos liberados de la fecha 10 de la Liga Profesional 2025
1) Viernes 26 de septiembre. 19:00 hs. Platense - San Martín de San Juan (TV Pública / ESPN).
2) Lunes 29 de septiembre. 20:00 hs. Vélez - Atlético Tucumán (TV Pública / ESPN).
Programación sujeta a cambios.
Agenda de la fecha 10 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Manuel González
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Ariel Cruz
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (TV Pública / ESPN)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Uriel García Leri
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Felipe Viola
AVAR: Laura Fortunato
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Nelson Sosa
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Javier Delbarba
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Enzo Silvestre
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nicolás Mastroieni
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Juan Pablo Loustau
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Bruno Amiconi
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Germán Delfino
AVAR: Ariel Suárez
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Bryan Ferreyra
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (TV Pública / ESPN)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Maximiliano Macheroni
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Facundo Tello
AVAR: Juan Del Fueyo