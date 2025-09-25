Continúa esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 10° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 26 al martes 30 de septiembre. Los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol, serán el viernes y lunes.

El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.

Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.

Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.

Otras de las novedades más relevantes para la temporada 2025 es el regreso de los descensos. Serán dos los equipos que perderán su lugar en Primera División: uno por el peor promedio y el otro será el peor ubicado en la Tabla Anual. A pesar de estos descensos, la cantidad de equipos en la máxima categoría se mantendrá en 30, ya que habrá dos ascensos provenientes de la categoría inferior.

TV: partidos liberados de la fecha 10 de la Liga Profesional 2025

1) Viernes 26 de septiembre. 19:00 hs. Platense - San Martín de San Juan (TV Pública / ESPN).

2) Lunes 29 de septiembre. 20:00 hs. Vélez - Atlético Tucumán (TV Pública / ESPN).

Programación sujeta a cambios.

Agenda de la fecha 10 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Ariel Cruz

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (TV Pública / ESPN)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Uriel García Leri

Árbitro asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Felipe Viola

AVAR: Laura Fortunato

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Nelson Sosa

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Javier Delbarba

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

VAR: Ariel Penel

AVAR: Nicolás Mastroieni

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Juan Pablo Loustau

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Jorge Broggi

19.30 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Bruno Amiconi

20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Germán Delfino

AVAR: Ariel Suárez

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Bryan Ferreyra

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (TV Pública / ESPN)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Maximiliano Macheroni

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Facundo Tello

AVAR: Juan Del Fueyo