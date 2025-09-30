Liga Profesional 2025: partidos en TV, árbitros y horarios de la fecha 11
Ya está la confirmada la programación para la undécima fecha del Clausura 2025, que comienza este viernes 3 de octubre.
Continúa esta semana la acción en la Liga Profesional de Fútbol y ya están confirmados los partidos, árbitros y horarios de la 11° fecha del Torneo Betano Clausura 2025, que se jugará desde el viernes 3 al lunes 6 de octubre. Resta confirmar cuáles serán los dos partidos liberados en TV, es decir sin el pack premium de fútbol.
El Clausura 2025 de la Liga Profesional tiene cambios significativos en la estructura de competición y el regreso de los descensos. El campeonato comenzará con una fase regular que dividirá a los 30 equipos en dos zonas.
Esta etapa inicial constará de 14 fechas de partidos de "todos contra todos" dentro de cada grupo. Además, el fixture incluirá una fecha de clásicos interzonal, programada para la octava jornada, y una fecha adicional interzonal que se determinará por sorteo.
Una vez concluida la fase regular, los ocho mejores clasificados de cada grupo avanzarán a la fase de playoffs. Se sumará una nueva instancia: los octavos de final, que, al igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán en la cancha del equipo mejor clasificado. La gran final del torneo se disputará en una cancha neutral.
Agenda de la fecha 11 de la Liga Profesional 2025: partidos, árbitros TV y horarios
Viernes 3 de octubre
19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Unión – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: José Castelli
21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Gastón Monsón Brizuela
Sábado 4 de octubre
14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Diego Novelli
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Javier Uziga
16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Huracán – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Mariana De Almeida
21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 5 de octubre
14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Germán Delfino
AVAR: Lucas Pardo
16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Suárez
16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nahuel Viñas
19.00 Boca – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Verlotta
21.15 Rosario Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero
Lunes 6 de octubre
19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Damian Espinoza
21.00 Racing – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Pablo Giménez
AVAR: Daniel E. Zamora