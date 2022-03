Sigue este fin de semana la Copa 2022 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y ya se confirmaron los dos partidos "liberados" que se podrán ver gratis en la 7° fecha con el abono básico del cable y en la TV Pública, sin tener que pagar el paquete premium de fútbol.

En la séptima y llamada fecha de los clásicos (se enfrentan River vs. Boca, San Lorenzo vs. Huracán, Colón vs. Unión en Santa Fe, Central vs. Newell's en Rosario, Gimnasia vs. Estudiantes en La Plata y además Racing vs. Independiente) los dos encuentros que se podrán ver gratis en la TV Pública serán emitidos además por los canales de cable ESPN y Fox Sports. Uno será el viernes y el restante el martes.

Los partidos "liberados", como se los llama, se podrán ver por este link de la TV Pública.

Además, los clásicos de River-Boca e Independiente-Racing se verán en simultáneo por Fox Sports Premium y TNT Sports

TV: partidos liberados en la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional 2022

1) Viernes 18 de marzo. 19.15 hs. Tigre vs. Platense (TV Pública - ESPN- Fox Sports)

2) Martes 22 de marzo. 19.15 hs. Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (TV Pública - ESPN- Fox Sports)

Toda la programación de la fecha 7: partidos, árbitros, horarios y TV

Viernes 18 de marzo

16.00 Aldosivi – Patronato (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Sergio Testa

19.15 Tigre – Platense (TV Pública - ESPN- Fox Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

21.30 Barracas – Sarmiento (Fox Sports Premium)

Árbitro: Germán Delfino

Árbitro asistente 1: Diego Romero

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

Sábado 19 de marzo

14.00 Lanús – Banfield (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Maximiliano Delyesso

Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero

Cuarto árbitro: Mauro Vigliano

16.15 San Lorenzo – Huracán (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: José Savorani

Cuarto árbitro: Ariel Penel

18.30 Colón – Unión (Fox Sports Premium)

Árbitro: Néstor Pitana

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Julio Barraza

20.45 Independiente – Racing (TNT Sports - Fox Sports Premium)

Árbitro: Patricio Loustau

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Diego Abal

Domingo 20 de marzo

14.00 Rosario Central – Newell’s (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

16.15 Gimnasia – Estudiantes (Fox Sports Premium)

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ariel Scime

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

19.00 River – Boca (TNT Sports - Fox Sports Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Facundo Tello

Lunes 21 de marzo

19.15 Defensa y Justicia – Arsenal (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreya

Árbitra asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Héctor Paletta

21.30 Argentinos – Vélez (Fox Sports Premium)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Alejo Castany

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Vázquez

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa

Martes 22 de marzo

19.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (TV Pública - ESPN- Fox Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Gustavo Benítez

21.30 Talleres – Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Diego Verlotta

Asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni