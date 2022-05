Este fin de semana la Copa 2022 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entra en su recta final y ya se confirmó la programación de los partidos de la fecha 14, que se desarrollará desde el viernes 6 al lunes 9 de mayo.

Según reveló el medio especializado Tribuna Deportiva, en la decimocuarta fecha serán cuatro los partidos "liberados" que se podrán ver gratis, ya que a los dos habituales en la TV Pública se le suman otro por TNT y el restante por ESPN 3.

Los dos partidos "liberados" de la TV Pública se podrán ver por este link.

En la Zona A, Racing y River ya están clasificados y quedan dos lugares, que se definirán en los parridos entre Defensa y Justicia - Patronato, Argentinos - Unión, Gimnasia - Newell's y Talleres - Sarmiento.

En la Zona B los que ya tienen su lugar asegurado son Estudiantes y Boca, mientras que de Aldosivi - Arsenal, Independiente - Huracán y Tigre - Boca, que deben jugar al mismo tiempo el sábado, deben salir los otros dos.

TV: partidos liberados en la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional 2022

1) Sábado 7 de mayo. 16:30 hs. Aldosivi vs. Arsenal (TV Pública)

2) Domingo 8 de mayo. 16:00 hs. Talleres vs. Sarmiento (TNT)

3) Domingo 8 de mayo. 16:00 hs. Defensa y Justicia vs. Patronato (ESPN 3)

4) Lunes 9 de mayo. 16:00 hs. Colón vs. Vélez Sarsfield (TV Pública - ESPN)

Programación fecha 14 Copa de la Liga Profesional 2022: partidos, árbitros y TV

Viernes 6 de mayo

18.30 San Lorenzo – Racing (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Vázquez

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Julio Fernández

21.30 Barracas Central – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)

En el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Abal

AVAR: Pablo Dóvalo

Sábado 7 de mayo

16.30 Aldosivi – Arsenal (Zona B) (TV Pública y ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Bruno Bocca

VAR: Fernando Rapallini

AVAR: Gerardo Carretero

16.30 Independiente – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Maxi Castelli

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Juan Pablo Belatti

16.30 Tigre – Boca (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Diego Verlotta

19.00 Rosario Central – Estudiantes (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Américo Monsalvo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Ezequiel Braislovsky

Domingo 8 de mayo

16.00 Talleres – Sarmiento (Zona A) (TNT y TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Federico Guymas

VAR: Germán Delfino

AVAR: Nazareno Arasa

16.00 Argentinos – Unión (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Gerardo Carretero

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gabriel Chade

16.00 Defensa y Justicia – Patronato (Zona A) (ESPN3 y ESPN Premium)

Árbitro: Néstor Pitana

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Romero

16.00 Gimnasia – Newell’s (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Iván Nuñez

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Diego Abal

AVAR: Diego Verlotta

21.00 River – Platense (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Patricio Loustau

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitra asistente 2: Mariana de Almeida

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Facundo Tello

AVAR: Fabricio Llobet

Lunes 9 de mayo

19.00 Central Córdoba – Lanús (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Gustavo Benítez

VAR: Darío Herrera

AVAR: Lucas Novelli

19.00 Colón – Vélez (Zona B) (TV Pública y ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Nazareno Arasa

21.30 Banfield – Atlético Tucumán (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Salomé Di Iorio

Están clasificados para Cuartos de Final los clubes Racing, River y quedan dos lugares por definir por la Zona A; Estudiantes, Boca y quedan dos lugares por definir en Zona B.