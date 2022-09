Sigue entre semana la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y desde este lunes comenzó la 19° fecha del Torneo Binance 2022, para la cual ya se confirmó toda la programación de los partidos, que se jugarán hasta el jueves 15 de septiembre, incluyendo los dos partidos liberados en la TV.

El cierre de la 18° fecha dejó el torneo con mucha paridad en la parte de arriba, con Atlético Tucumán como puntero con 34 puntos, pero a solo un punto de Huracán y con un Boca que aprovechó las derrotas de Gimnasia y Godoy Cruz y con la victoria en el Superclásico se puso a solo dos unidades de la punta.

Asimismo, los dos partidos liberados serán el martes y el jueves, y se podrán ver por la TV Pública, ESPN y ESPN Premium.

TV: partidos liberados en la fecha 19 de la Liga Profesional 2022

1) Martes 13 de septiembre. 19:30 hs. Huracán vs. Barracas Central vs. Lanús (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

2) Jueves 15 de septiembre. 21:30 hs. Atlético Tucumán vs. Talleres (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

Programación de la fecha 19 de la Copa de la Liga Profesional 2022: partidos, árbitros y TV

Lunes 12 de septiembre

Sarmiento 1 – Independiente 2

Árbitro: Patricio Loustau

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Ezequiel Brailovsky

Martes 13 de septiembre

Huracán – Barracas Central (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Fabricio Llobet

Godoy Cruz – Tigre (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Posi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Verlotta

21.30 Platense – Unión (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Ceballos

21.30 Racing – Patronato (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Vázquez

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Diego Abal

AVAR: Lucas Novelli

Miércoles 14 de septiembre

14.00 Aldosivi – Newell’s (ESPN Premium)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Sergio Testa

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Pablo Echavarría

16.30 Colón – San Lorenzo (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Gerardo Carretero

Árbitro asistente 2: Mariano Altavista

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Maximiliano Del Yesso

19.00 River – Banfield (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

21.30 Lanús – Boca (TNT Sports)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Pablo González

Jueves 15 de septiembre

19.00 Rosario Central – Estudiantes (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Iván Nuñez

Árbitra asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

19.00 Defensa y Justicia – Argentinos (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitra asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Hernán Mastrángelo

21.30 Gimnasia – Arsenal (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Facundo Tello

AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Atlético Tucumán – Talleres (TV Pública - ESPN - ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Delfueyo

Cuarto árbitro: Gustavo Benítez

VAR: Patricio Loustau

AVAR: Javier Uziga

Postergado

Vélez – Central Córdoba (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Darío Herrera

AVAR: Cristian Navarro