Este fin de semana se disputa la segunda fase de la Liga Federal Formativa U13 masculina con la participación de El Ceibo y San Isidro, los dos representantes de San Francisco que sueñan con avanzar a las siguientes etapas del certamen que organiza la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

El torneo reúne a 81 clubes de todo el país, divididos en diez regiones, y atraviesa este fin de semana una instancia clave, donde se definirán los primeros clasificados directos a los cuadrangulares interregionales, además de los equipos que irán al repechaje regional. Todos los partidos pueden verse en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma Básquet Pass.

Región Centro: acción en Villa Carlos Paz y Villa María

En el Cuadrangular D, que se disputa en Villa Carlos Paz, El Ceibo comparte zona con el local Sportivo Bolívar, Atenas de Córdoba y Unión de Ceres. De ese grupo saldrán dos clasificados directos a la cuarta fase del torneo. La "Flor Nacional" buscará uno de esos boletos que lo ubiquen entre los 36 mejores equipos del país.

Por su parte, San Isidro jugará en Villa María, donde enfrentará a Sparta (local) y Unión de Sunchales, en uno de los triangulares que otorgan lugar al Repechaje Regional. En esta instancia, los equipos que no lograron quedar entre los mejores de la primera fase aún conservan chances de avanzar, ya que los repechajes definirán los últimos cupos a la siguiente ronda interregional.

Un formato que premia el mérito deportivo

La Liga Federal U13 está compuesta por seis fases, de las cuales las primeras tres se disputan dentro de cada región. La primera ronda, desarrollada el 6 y 7 de septiembre, sirvió para ordenar los grupos según el rendimiento deportivo. A diferencia de ediciones anteriores, ningún equipo queda eliminado en la primera etapa, lo que garantiza más competencia y desarrollo.

Fechas del torneo:

1° Fase: 6 y 7 de septiembre

2° Fase: 20 y 21 de septiembre

3° Fase (Repechaje): 4 y 5 de octubre

4° Fase (Interregional): 18 y 19 de octubre

5° Fase (Semifinales): 1 y 2 de noviembre

Final Four: 15 y 16 de noviembre

Desde la cuarta etapa, se jugarán cuadrangulares entre regiones y se licitarán las sedes de competencia. Con este sistema, la CAB apuesta a un desarrollo integral del básquet formativo, con participación federal y proyección nacional.