Se disputó la segunda fase de la Liga Federal Formativa U13, donde participaron los equipos locales El Ceibo y San Isidro. Ambos viajaron a distintas sedes para competir por un lugar en la siguiente instancia del certamen nacional.

En Carlos Paz, El Ceibo integró el Cuadrangular D junto a Bolívar (anfitrión), Atenas y Unión de Ceres. El equipo sanfrancisqueño finalizó en tercera posición tras conseguir una victoria frente a Unión de Ceres (64-57) y sufrir derrotas ante Atenas (53-84) y Bolívar (61-103). Los resultados del grupo fueron los siguientes:

El Ceibo 53 - 84 Atenas

Bolívar 72 - 46 Ceres Unión

Atenas 97 - 50 Ceres Unión

Bolívar 103 - 61 El Ceibo

El Ceibo 64 - 57 Ceres Unión

Bolívar 70 - 65 Atenas

Tabla Grupo D: 1° Bolívar (6 puntos) 2° Atenas (5) 3° El Ceibo (4) 4° Unión de Ceres (3)

Mientras tanto, en Villa María, San Isidro disputó el Triangular F, junto a Sparta y Unión de Sunchales. El elenco “santo” cayó en su debut frente a Sparta (84-88), pero se recuperó venciendo a Unión (75-66). Sin embargo, no logró la clasificación directa.

Sparta 88 - 84 San Isidro

San Isidro 75 - 66 Unión de Sunchales

Sparta 110 - 63 Unión de Sunchales

Tabla Grupo F: 1° Sparta (4 puntos) 2° San Isidro (3) 3° Unión de Sunchales (2)

En otro de los grupos correspondientes a esta segunda fase, se disputó el Triangular E, con sede de competencia para los villamarienses que se enfrentaron a Atlético Tostado y 9 de Julio de Rafaela. El conjunto de Naranja Mecánica ganó sus dos encuentros y se quedó con la primera posición.

Naranja Mecánica 80 - 76 Atlético Tostado

Naranja Mecánica 104 - 90 9 de Julio de Rafaela

Atlético Tostado 109 - 99 9 de Julio de Rafaela

Posiciones finales – Grupo E: 1° Naranja Mecánica (4 puntos) 2° Atlético Tostado (3) 3° 9 de Julio de Rafaela (2)

Próxima fase

El Ceibo avanzó a la Tercera Fase, correspondiente al Repechaje Regional, que se disputará los días 4 y 5 de octubre. Allí integrará un nuevo grupo junto a Sparta, Unión de Ceres y Naranja Mecánica. Los dos primeros del cuadrangular clasificarán a la Fase Interregional del torneo.

Por su parte, Bolívar y Atenas, tras finalizar primeros en su zona, accedieron directamente a la cuarta etapa de la competencia.