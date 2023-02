Arranca este martes la primera fase de la Liga Federal de Voley, que se desarrolla en Santiago del Estero y que cuenta con la participación de San Isidro en la rama femenina.

Las chicas del Rojo, conducidas por Mario Castel, debutan a partir de las 16 horas enfrentando a Banco Hispano de San Juan en su primera prueba de la Zona B.

Fixture

Miércoles | 20 hs San Isidro vs. Ateneo VC (Stgo. del Estero)

Jueves | 16 hs San Isidro vs. Vélez Sarsfield

Viernes | 20 hs San Isidro vs. La Armonía (Colón)

Sábado | 16 hs San Isidro vs. Ateneo (Catamarca)