La edición 2023 de la Liga Federal continúa tomando forma con fecha prevista de arranque para el 28 de este mes. La competencia volverá a contar con un total de 102 participantes, similar a lo que ocurrió en la temporada anterior. Al igual que en 2022, el Departamento de Competencias de la CAB dispuso la creación de ocho divisiones, de las cuales tres contarán con subdivisiones.

El Ceibo integrará la Zona 2 de la División Centro donde tendrá un nuevo rival. Enfrentará a los cordobeses ya conocidos Bochas Sport Club, Almafuerte de Las Varillas, Sportivo Suardi, Atlético Bell, 9 de Julio de Morteros y Alberdi de Villa Mercedes (San Luis) que se sumó en las últimas semanas a la competencia.

Se jugará bajo el formato de ida y vuelta, el primero pasará a la siguiente instancia y los playoffs serán de la siguiente manera: 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, siempre al mejor de tres con formato 1-2 para el mejor clasificado. Los cuatro mejores de cada cuadro siguen en carrera y se enfrentan entre ellos por las cuatro plazas al inter conferencia.

Todas las conferencias confirmadas

SUDESTE: Unión de Mar del Plata, Independiente de Tandil, Kimberley de Mar del Plata, Racing de Olavarría, Estudiantes de Olavarría, Estudiantes de La Plata, Atenas de La Plata, Independiente de General Pico, All Boys de La Pampa, Ferro de General Pico y General Villegas de La Pampa.

SUR: Zorros de San Martín de Los Andes, Centro Español de Plottier, Deportivo Roca, Independiente de Neuquén, Perfora, Biguá, Petrolero de Plaza Huincul, Pacífico, Unión de Río Colorado, Racing de Trelew, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

METROPOLITANA: Zona 1: Independiente, River, Estudiantil Porteño, Gimnasia de Ituzaingó, Midland, Hebraica, Villa Mitre, Racing, Ateneo Popular Versalles y Pedro Echagüe. Zona 2: El Talar, Sportivo Pilar, Presidente Derqui, Sportivo Escobar, All Boys, Institución Sarmiento, Claridad, Pinocho, Caza y Pesca y Náutico Hacoaj.

LITORAL: Zona 1: Provincial de Rosario, Sportmen Unidos de Rosario, Almagro de Esperanza, CAOVA de Rosario, El Tala de Rosario, Santa Paula de Gálvez, Sionista de Paraná, Olimpia de Paraná y Paracao de Paraná. Zona 2 (Entre Ríos): San José, Bancario de Gualeguay, Atlético Tala, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Neptunia de Gualeguaychú, Racing de Gualeguaychú y Ferrocarril de Concordia.

CENTRO: Zona 1: Sport Club Cañadense, Centenario de Venado Tuerto, Atlético Trebolense, Atlético San Martín de Marcos Juárez, Regatas de San Nicolás, Belgrano de San Nicolás, Olimpia de Venado Tuerto y Somisa de San Nicolás. Zona 2 (Córdoba): Asociación el Ceibo, Bochas Sport Club, Club Almafuerte Las Varillas, Sportivo Suardi, Club Atlético y Biblioteca Bell, Alberdi de Villa Mercedes y Asociación Deportivo 9 de julio.

CUYO: Amancay de La Rioja, Riojano, Rioja Juniors, Red Star, Hindú de Catamarca, Olimpia BBC y Facundo de La Rioja.

NOA: Jujuy Básquet, Talleres de Tafí Viejo, Avellaneda Central, Belgrano de Tucumán, San Martín de Tucumán, Asociación Mitre, Nicolás Avellaneda de Tucumán, Alberdi de Tucumán, Belgrano de Santiago del Estero, Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero y Olímpico de La Banda.

NEA: Hindú Club de Resistencia, Cultural de Santa Sylvina, Regatas de Resistencia, Bartolomé Mitre de Posadas, Tokio de Posadas, Estudiantes de Formosa, Sarmiento de Formosa, Básquetbol Córdoba de Corrientes, San Martín de Curuzú Cuatiá y Atlético El Tala de Corrientes.