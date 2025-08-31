Este domingo El Ceibo y El Tala juegan un nuevo partido en el marco de la Liga Cordobesa “A” de básquet. Los equipos de San Francisco lo harán en condición de visitante.

Poeta Lugones será local frente a El Tala desde las 18, en un cruce entre dos equipos con presentes distintos. Los de barrio Poeta vienen de caer como locales ante El Ceibo, mientras que los de San Francisco sumaron dos triunfos consecutivos, el último ante Bolívar.

Desde las 19, Hindú recibirá en su cancha a El Ceibo, que encadena tres victorias al hilo, luego de un debut con derrota. Su última presentación fue justamente ante Poeta, a quien venció como visitante.

A la misma hora, pero en Devoto, Sociedad Sportiva enfrentará a Bell de Bell Ville.

Los encuentros corresponden a la primera ronda de la competencia y cuando finalice esta etapa se invertirán las localías para dirimir después los clasificados a la siguiente instancia.