El pasado fin de semana se completó la fase regular de la 24ª edición de la Liga Cordobesa de Basquet donde El Ceibo logró avanzar en el primer lugar de la Zona C y así se adjudicó una pasaje directo a cuartos de final salteando una fase eliminatoria.

Ahora, el equipo del "Mara" Blengini debe esperar que se definan los octavos de final para luego conocer a su próximo rival al cual enfrentará al mejor de tres juegos los días 5, 12 y 17 de noviembre con ventaja de localía.

Los octavos de final (Tres juegos - 22, 29 y 31 de octubre)

Sporting vs. Bochas SC

Estudiantes vs. Chañares

Argentino (Marcos Juárez) vs. Matienzo

Unión (San Guillermo) vs. 9 de Julio (Freyre)

Los cuartos de final (Tres juegos - 1, 12 y 17 de noviembre)

Sparta (Villa María) vs. -

San Martín (Marcos Juárez) vs. -

Banda Norte (Río Cuarto) vs. -

El Ceibo (San Fco) vs. -