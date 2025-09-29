En una jornada positiva para el básquet local, El Ceibo y El Tala consiguieron sendas victorias este fin de semana por la penúltima fecha de la fase regular de la Liga Cordobesa de Mayores, que definió posiciones clave de cara a los playoffs.

En el estadio “Antonio Cena”, El Ceibo no dejó dudas y aplastó a Poeta Lugones por un contundente 101 a 58, resultado que le permitió asegurar el primer puesto de la Zona B. El equipo de Eduardo Blengini dominó desde el inicio y tuvo una actuación destacada en conjunto, con cinco jugadores en doble dígito de anotación.

Entre los puntos altos del equipo se destacaron Santiago Andrione, con 26 puntos y 7/10 en triples, Esteban Ledesma (14 puntos y 7 rebotes), Pablo Grosso (14 puntos y 7 rebotes), Sebastián Fux (14 puntos con 100% de efectividad en tiros de campo) y Gabriel Rojas (13 puntos y 6 asistencias). El próximo compromiso será el domingo ante Hindú Club, también como local, donde buscará cerrar con fuerza la primera fase y terminar en lo más alto de la tabla general.

Por su parte, El Tala logró una valiosa victoria como visitante ante Bolívar de Carlos Paz, al imponerse 83 a 79 en un partido cambiante que logró dar vuelta en el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo conducido por Ramiro Ortiz selló su clasificación a los playoffs, un objetivo central en esta etapa del certamen.

El regreso de Máximo Araujo fue clave, liderando al equipo con 23 puntos y 7 rebotes. Lo acompañaron en el goleo Mateo Battistino, que aportó 15 puntos y 8 asistencias, y Pablo Godino, con 12 puntos y 7 rebotes.

Ahora, el Albo buscará cerrar su participación en la fase regular con otra victoria cuando reciba a Poeta Lugones el próximo domingo en el estadio Luis Rafael Ferreyra, para intentar quedar lo mejor posicionado de cara a la siguiente fase del torneo.

Con estas victorias, tanto El Ceibo como El Tala ratifican su protagonismo en la competencia provincial, con la mirada puesta en los cruces decisivos que se avecinan.