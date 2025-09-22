El Ceibo no pudo con Unión de San Guillermo por la fecha 8 de la Liga Cordobesa “A”, cayó 88 a 84 con los locales que necesitaban una victoria para conservar chances de casificación.

La “Flor Nacional” había tenido un excelente primer cuarto donde no dejó espacios de ataque al rival, pero con el correr de los episodios perdió eficacia y la balanza se equilibró hacia el otro lado. Los locales llegaron a sacar una máxima de 20 puntos (61-41) a poco del cierre del tercer período, pero en los minutos finales del cuarto capítulo se emparejaron las cosas.

Los de San Francisco acumulan dos derrotas en la primera fase, una como local con Bolívar (a quien después le ganó) y otra con Unión (a quien le había ganado en San Francisco). Pese a esto los dirigidos por Eduardo Blengini siguen punteros en el Grupo B y ya están clasificados a playoffs.

Con la derrota se cortó una racha de seis victorias al hilo, pero sigue siendo de los mejores equipos de la tabla general, algo clave de cara a la ventaja de localía para los playoffs.

Estas son las últimas fechas de la primera fase resta un partido para completarla y en el caso de El Ceibo recibirá a Hindú en el estadio Antonio Cena.