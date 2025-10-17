San Isidro continúa afinando detalles de cara a su participación en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet. Este viernes, desde las 21:00, recibirá a Colón de Santa Fe en el estadio Antonio Manno, en la vuelta del amistoso disputado el martes pasado en territorio santafesino, donde los Halcones se impusieron 89 a 69.

Será el sexto amistoso de pretemporada para el elenco dirigido por Sebastián Porta, que ya enfrentó a equipos como Atenas, Hindú, Bochas y Deportivo Norte. El encuentro de esta noche será, además, el penúltimo ensayo antes del debut oficial.

El estreno de San Isidro en la Liga Argentina será el sábado 1 de noviembre, precisamente ante Colón, pero en condición de visitante, en el estadio Roque Otrino. Antes, el equipo completará su preparación con un último amistoso frente a Deportivo Norte en Armstrong.

Con buen ritmo de competencia y una base sólida, San Isidro buscará seguir sumando rodaje y ajustar los últimos detalles para llegar de la mejor manera al inicio del certamen nacional.