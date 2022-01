Liga Amateur: el "Defe" se quedó con el clásico y La "Flora" sigue invicto

El pasado sábado se disputó la última fecha de la fase regular de la Liga Amateur de Fútbol donde quedaron definidos los cruces de playoffs.

La Florida sigue como único invicto y mantiene el puntaje ideal ya que goleó a Tiro y Gimnasia y se quedó con la Zona B. En tanto, La Trucha cayó con Defensores de Frontera en el clásico de la vecina localidad pero de igual manera se adjudicó la Zona A.

Los resultados:

La Florida 4-0 Tiro y Gimnasia

La Trucha FC 1-2 Def. de Frontera

Def. de Iturraspe 1-0 Juventud Unida

La Milka 1-1 Club Colón

1º de Mayo 2-1 Estudiantes SC

Así quedaron las tablas

Así quedaron los cruces:

La Florida vs. Club Colón

Def. de Frontera vs. La Milka

Def. de Iturraspe vs 1º de Mayo

La Trucha FC vs Estudiantes SC