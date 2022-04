Este se disputó la 4ª fecha del torneo de Liga Amateur de Fútbol, jornada que tuvo acción en las canchas de Ferroviarios, Defensores de Iturraspe, Juventud Unida y La Milka.

Los resultados:

- Cancha de Ferroviarios

Estudiantes Sport 1-0 Presidente Roca

Gol: Milton Mansilla (E)

Deportivo Colón 0-2 Estudiantes Universitarios

Goles: Rodrigo Ocampo y Lautaro Tranquilli (EU)

- Cancha de Iturraspe

Barrio Parque 0-0 Barrio 20 de Junio

Defensores de Iturraspe 3-0 Colonia Marina FC

Goles: Alex Alegre y Víctor Caula x2 (DI)

- Cancha de La Milka

Barrio 9 de Septiembre 0-1 La Milka

Gol: Franco Picat (LM)

Tiro y Gimnasia 1-1 El Faisán

Goles: Nicolás Soto (EF) Julián Gerbaudo (TyG)

- Cancha de Juventud Unida

Juventud Unida 2-2 Filial Talleres

Goles: Enzo Farías y Diego Contreras (JU) Emiliano Giambartolomei y Darío Farina (FT)

1° de Mayo 0-1 Quebrachense

Gol: David Sánchez (Q)

Libres: La Trucha FC - La Florida

Así están las tablas

Zona A

1. La Milka 10 pts.

2. La Trucha FC 7 pts.

3. Barrio 9 de Septiembre 6 pts.

4. Estudiantes Universitarios 6 pts.

5. Juv. Unida 5 pts.

6. Quebrachense 4 pts.

7. 1º de Mayo 3 pts.

8. Club Dep. Colón 2 pts.

9. Filial Talleres 1 pts.

Zona B

1. Barrio Parque 8 pts.

2. Estudiantes Sport Club 6 pts.

3. Def. de Iturraspe 6 pts.

4. El Faisán (Devoto) 6 pts.

5. La Florida 5 pts.

6. Barrio 20 de Junio 5 pts.

7. Pte. Roca 4 pts.

8. Tiro y Gimnasia 1 pts.

9. Colonia Marina 0 pts.

Próxima fecha

Zona A

Dep. Colón vs. La Trucha FC

1° de Mayo vs. La Milka

Barrio 9 de Septiembre vs. Juventud Unida

Filial Talleres vs. Quebrachense

Libre: Estudiantes Universitarios

Zona B

La Florida vs. Filial Talleres

Colonia Marina vs. Barrio Parque

Def. de Iturraspe vs. Estudiantes Sport Club

Presidente Roca vs. Barrio 20 de Junio

Libre: El Faisán