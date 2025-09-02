El sanfrancisqueño Leonardo Yob se consagró campeón del Fábrice Pastor Cup, torneo internacional de pádel disputado el pasado fin de semana en San José, Costa Rica. Junto a su compañero Joaquín De Astoreca, logró quedarse con el título tras una reñida final ante la dupla argentina integrada por Luciano Puppo y Máximo Maldonado.

El resultado final fue 5-7, 6-3 y 7-6, en un partido que tuvo alta intensidad y que coronó a Yob como uno de los destacados del certamen.

El Fábrice Pastor Cup es uno de los torneos más relevantes del calendario internacional para jóvenes talentos y jugadores en ascenso, y el logro del deportista sanfrancisqueño marca un nuevo hito en su carrera deportiva.