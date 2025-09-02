El sanfrancisqueño Leonardo Yob se consagró campeón del Fábrice Pastor Cup, torneo internacional de pádel disputado el pasado fin de semana en San José, Costa Rica. Junto a su compañero Joaquín De Astoreca, logró quedarse con el título tras una reñida final ante la dupla argentina integrada por Luciano Puppo y Máximo Maldonado.

El resultado final fue 5-7, 6-3 y 7-6, en un partido que tuvo alta intensidad y que coronó a Yob como uno de los destacados del certamen.

El Fábrice Pastor Cup es uno de los torneos más relevantes del calendario internacional para jóvenes talentos y jugadores en ascenso, y el logro del deportista sanfrancisqueño marca un nuevo hito en su carrera deportiva.

Aragón Sports on Instagram: "Que final! Que espectáculo! Que cierre! @leito_yob y @joaco_deastoreca ganan el #fabricepastorcup 1000 en Costa Rica con un partido que tuvo de todo. Grandes emociones vividas en @puropadel_aleste y un agradecimiento enorme a @labandeja506 por la fotografías. Gracias Costa Rica! Que publico tan bonito nos acompañó durante estos 3 días de pádel! Se acaba el torneo pero el circuito camino al Máster Final a final de año tiene mucho camino por andar aún. Nos vemos en la cancha!"