Leonardo Ferreyra: “Mientras nos den una posibilidad, este grupo la va a pelear hasta el final”

Leonardo Ferreyra, capitán de Sportivo Belgrano, expresó su desazón tras la caída por 3 a 0 frente a Atlético de Rafaela en el partido de ida de las semifinales del Torneo Federal A, disputado el pasado domingo. No obstante, sostuvo que el equipo mantiene intacta la esperanza de revertir la serie en el encuentro de vuelta que se jugará en el estadio Juan Pablo Francia.

“Nos vinimos con una sensación rara, porque la verdad que no era lo que queríamos ni lo que habíamos ido a buscar”, declaró Ferreyra al regresar a San Francisco. Según el capitán, el marcador final no reflejó fielmente lo sucedido en la cancha: “Por el desarrollo del partido me parece que el resultado es medio mentiroso. Sabíamos que ellos iban a salir con todo... pero lamentablemente se encontraron con un gol muy rápido y eso cambió todo lo que habíamos planeado”.

A pesar del golpe anímico, el referente del plantel aseguró que la actitud en el vestuario sigue siendo combativa. “Cuando se pierde, el vestuario siempre está lleno de bronca. Pero esa bronca se potencia sabiendo que todavía quedan 90 minutos y todo por revertir”, afirmó, destacando que “la esperanza también estuvo a flor de piel en cada uno de los integrantes del grupo”.

Ferreyra remarcó que el foco ya está puesto en el desquite del próximo domingo: “Hay que trabajar enfocados, cada uno en su función, y poner todo al servicio del equipo. Ser más solidarios que nunca y también más humildes que nunca”. Y agregó: “Mientras nos den una posibilidad, este grupo la va a pelear hasta el final”.

El defensor también dirigió unas palabras a sus compañeros, llamando a la unidad interna: “A mis compañeros les digo que crean. Que este es el momento para solidificar esas virtudes que tuvimos durante todo el campeonato. Si somos solidarios, el fútbol nos va a premiar”.

Finalmente, dedicó un mensaje a los hinchas, valorando el apoyo constante del público de Sportivo: “Jugar en el Juan Pablo Francia es una fortaleza. Por la gente, por los que trabajan día a día en el club, por los que no pueden viajar pero que siempre están”. Y concluyó: “Recibí mensajes de hinchas que se sienten representados... que sigan creyendo, porque este equipo se va a entregar al máximo para que cada uno de ustedes se sienta representado por este grupo de jugadores”.