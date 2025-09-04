Sportivo Belgrano alcanzó la cima de la Zona B tras el empate en Rafaela frente a 9 de Julio. En un torneo apasionante y con la ilusión de todos, la voz de experiencia volvió a marcar el camino. Leonardo Ferreyra, capitán del equipo, habló con serenidad, pero también con el corazón.

“Las sensaciones con 9 de Julio fueron buenas. Nosotros siempre nos preparamos para ganar, pero sabíamos que enfrentábamos a un rival necesitado y en una cancha donde cuesta mucho sumar. Creo que seguimos plantando bandera en cada partido, siendo un equipo sólido, firme y solidario. Eso es lo más importante”, expresó el jujeño, referente de un grupo que no deja de crecer.

El capitán no esquivó la emoción que se vive en la ciudad y en la región: "estamos ilusionados, al igual que la gente. Pero tenemos que mantener la calma. Todavía no sellamos la clasificación, seguimos trabajando y siendo inteligentes en cada partido. La ilusión que maneja el hincha es la misma que tenemos nosotros, y es un contagio mutuo. Nos llega la energía en la cancha, en la calle, en cada saludo. Esa fuerza nos hace más sólidos”.

El domingo, Sportivo recibirá en el Juan Pablo Francia a Sarmiento de La Banda en una nueva final dentro de este nonagonal. Ferreyra lo sabe: "es un rival duro, como todos. Nosotros vamos a intentar que se noten más sus defectos que sus virtudes. Nos preparamos partido a partido, con la mentalidad de que cada encuentro es una final”.

En lo personal, el ex Gimnasia (J), entre otros, se mostró fuerte y con las ganas intactas: "me siento bien, con muchas ganas de seguir logrando cosas importantes. El grupo empuja para que cada uno tenga esas expectativas. Se disfruta el día a día. Supimos atravesar momentos difíciles, que nos hicieron más fuertes. Hoy cada jugador tiene claro su rol y todos, jueguen o no, contagian buena energía. Eso es lo que nos hace crecer como equipo”.

Con la calma que lo caracteriza, pero con la pasión que transmite cada palabra, Ferreyra dejó un mensaje final: "a la gente le digo que siga acompañando, que siga empujando. Las calles de San Francisco hablan del equipo, y eso nos potencia. Nosotros vamos a seguir dejando todo para que la ciudad se sienta reflejada en lo que hacemos”.

El capitán del barco mantiene la serenidad, pero por dentro tiene toda la ilusión: el domingo, Sportivo tiene la oportunidad de dar un paso gigante hacia el primer gran objetivo de la temporada, clasificarse a los cuartos de final y a la Copa Argentina 2026.