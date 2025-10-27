San Francisco fue sede de un importante torneo de pádel profesional este fin de semana, con la realización del AJPP2000 organizado por la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel. La competencia, que se inició el martes 22 de octubre con la fase clasificatoria, se disputó en dos escenarios de la ciudad: el Club San Isidro (Predio Alejandro Aimaretti) y el Complejo Pádel x4.

El torneo reunió a grandes figuras del circuito profesional y tuvo una destacada participación local, especialmente del sanfrancisqueño Leo Yob, quien junto a su compañero Joaquín De Astoreca logró quedarse con el título en una final apasionante.

Resultados de semifinales

1ª Semifinal: Julián Leite y Joaquín Páez vencieron a Mateo Álvarez (San Francisco) y Santiago Strazzapobo por 2/6, 6/4, 6/2.

2ª Semifinal: Leo Yob (San Francisco) y Joaquín De Astoreca superaron a Juan Pablo Dametto y Satino Solenghi por 7/5, 6/0.

La gran final

En el duelo decisivo, Yob y De Astoreca se impusieron en tres sets frente a Leite y Páez: 3/6, 6/2 y 6/3, en un partido que mantuvo en vilo al numeroso público que acompañó durante todo el torneo.

El título tuvo un condimento especial: Leo Yob se coronó en su ciudad, ante familiares, amigos y vecinos que lo vieron crecer como deportista. Con trayectoria en el circuito profesional, este nuevo logro representa un momento muy significativo en su carrera.