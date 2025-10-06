Bajo un clima hostil y rodeado de los mejores talentos juveniles del país, Leo Vivas, arquero del grupo élite de la Selección Argentina, se consagró subcampeón nacional juvenil en tiro con arco. Representando al club Tiro y Gimnasia de San Francisco, brilló en la Copa Juvenil Argentina, disputada este fin de semana en el Tiro Federal Argentino de Mar del Plata.

El certamen reunió a atletas juveniles de 26 clubes de todo el país y estuvo marcado por condiciones climáticas especialmente desafiantes: viento cambiante, lluvias constantes y un intenso frío que puso a prueba la concentración y técnica de los arqueros.

A pesar del contexto, Vivas mantuvo la calma y exhibió una destacada performance desde las primeras etapas del torneo. Llegó a los cuartos de final en el cuarto puesto de la clasificación general, donde ganó su serie con un contundente 6-0. Luego, en semifinales, sorprendió al vencer al número uno del ranking nacional por 6-2, accediendo así a la gran final.

En la definición por el título, cayó por un ajustado margen, quedándose con el segundo puesto en la categoría Recurvo Masculino sub-18.