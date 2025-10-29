Lautaro Mare, jugador de San Isidro, analizó la pretemporada del equipo sanfrancisqueño y cómo se proyectan para el debut en la Liga Argentina 2025, que será este sábado 1 de noviembre frente a Colón de Santa Fe. El interno consideró que el plantel llega en óptimas condiciones físicas y destacó el trabajo realizado durante los amistosos previos.

Durante su evaluación, el basquetbolista señaló que “tuvimos una pretemporada muy linda, áspera, pero con los amistosos que tuvimos y los entrenamientos llegamos muy bien al debut, sanos al primer partido que es lo primordial y un punto muy importante”.

El conjunto dirigido por Sebastián Porta disputó siete partidos de preparación, superando la cantidad jugada el año anterior. Mare explicó: "Fuimos de menor a mayor en los amistosos. Nos sirvió para agarrar ritmo de juego y para que Lucho (Ortiz) y Chris (Hooper) se puedan amoldar al grupo, y la verdad que lo hicieron rapidísimo. Llegamos con un buen nivel de juego y nos sirvió bastante haber jugado esos amistosos”.

De cara al nuevo torneo, San Isidro conservará buena parte del plantel que alcanzó la final de la Liga Argentina 2024. En ese sentido, Mare consideró que “sirve mucho, sobre todo por la química. Si bien es otro año y hay jugadores nuevos, hay roles nuevos y los estamos encontrando. Pero al repetir tanto, la química de equipo y de grupo es muy buena. Si bien a la hora de jugar puede cambiar el quinteto o los roles de cada uno, la unión de grupo, que nos conozcamos, hace todo más fácil”.

Sobre el primer rival del torneo, Colón de Santa Fe, al que enfrentaron durante la pretemporada, Mare advirtió: “Colón siempre fue un equipo difícil, que cuando está de racha tiene muchos tiradores que pueden complicar. En los amistosos a ellos les faltaban los extranjeros que creo que le van a dar un salto de calidad importante y por eso creo que va a ser un partido completamente distinto a los de pretemporada. A parte es el primer partido de la temporada y siempre hay nervios, ansias por jugar”.

Consultado sobre las expectativas para esta temporada, el interno aseguró que el equipo buscará mantener el nivel alcanzado el torneo pasado, pero con mesura: “El primer objetivo es tratar de tomarnos revancha pero sin volvernos locos e ir paso a paso como el año pasado, que es lo que nos llevó a estar ahí arriba. La primera medida es quedar lo mejor posicionado posible, después nos gustaría repetir lo que hicimos y tener una segunda oportunidad en una nueva final”.

En relación al formato del certamen 2025, Mare opinó: “En lo personal me gusta más el torneo como se jugará ahora, como fue siempre. Lógicamente que hay giras en donde todos te pueden ganar, como lo podemos hacer nosotros de visitante, y después de un 3-0 podés pasar a un 3-2 y de estar primero a la mitad de la tabla. Pero eso creo que lo hace lindo. El torneo te acomoda a donde mereces estar y eso es propio de la modalidad del torneo. Ojalá que sea lo más arriba posible y poder estar entre los primeros cuatro”.