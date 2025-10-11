Antártida Argentina se juega este sábado en casa una parada fundamental en la Liga B: si gana, clasifica a playoffs y podría asegurarse el segundo puesto del grupo.

Este sábado desde las 16:30 horas, el LUB Antártida Argentina será escenario de un partido determinante para las aspiraciones de las Pingüinas, que recibirán a Carlos Paz Rugby Club por la 10° y penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga B (Zona A).

El equipo dirigido por Nicolás Racca buscará cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas y reencontrarse con la victoria en su cancha. No será un encuentro más: un triunfo aseguraría su clasificación a los cuartos de final y, dependiendo de otros resultados, incluso podría garantizarles el segundo puesto del grupo antes del cierre de la fase regular.

Tras un muy buen arranque en esta segunda parte del año, las Pingüinas quieren recuperar la solidez que las llevó a posicionarse como protagonistas del torneo. La confianza está puesta en volver a mostrar el nivel colectivo que supieron sostener en buena parte del campeonato.

Por su parte, Carlos Paz Rugby Club llega a San Francisco tras lograr su segunda victoria en el certamen, al vencer como local a Alta Gracia Rugby Club. Hasta ahora acumula 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, y se ubica en el fondo de la tabla de la Zona B, pero con intenciones de dar la sorpresa.

El partido promete emociones, tensión y mucho en juego. Las Pingüinas lo saben: este sábado no hay margen para errores. Ganar es pasar de ronda y, quizás, mucho más.