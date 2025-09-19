La selección argentina femenina Sub 17 de vóley, que cuenta con la sanfrancisqueña Antonela Juncos entre sus filas, logró este jueves su segundo triunfo consecutivo en el Sudamericano U17 que se disputa en Lima, Perú, y se aseguró un lugar entre los mejores equipos de su grupo. Las Panteritas superaron a Colombia por 3 a 0, con parciales de 25-18, 25-21 y 25-19, y este viernes enfrentarán a Brasil en el duelo por el primer puesto de la zona B.

En un nuevo partido de alto nivel, la santafesina Sofía Baldo volvió a ser la gran figura del conjunto nacional, aportando 32 puntos y liderando el goleo por segundo encuentro consecutivo. También se destacaron Borrero Muller y Boldt, con 10 unidades cada una.

La sanfrancisqueña Antonela Juncos, jugadora del Club Atlético San Isidro, volvió a sumar minutos en cancha, reafirmando su presencia dentro de un equipo que viene mostrando solidez y proyección de cara a las próximas fases del certamen.

Balance positivo

Con este triunfo, el equipo dirigido por el cuerpo técnico de la FeVA encabeza el Grupo B del campeonato, que entrega tres plazas para el Mundial 2026. En caso de que Chile, anfitrión del próximo Mundial, acceda al podio, se liberará un cupo adicional.

Argentina ya había debutado con victoria ante Venezuela, por 3 a 1, y cerrará la primera fase este viernes desde las 19:30, cuando enfrente a Brasil en un cruce que definirá las posiciones de cara a las semifinales.

Fixture - Grupo B

📌 Argentina 3 - Venezuela 1

📌 Argentina 3 - Colombia 0

📌 Viernes 19:30 – Argentina vs. Brasil