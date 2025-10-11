Las Murciélagas, la Selección argentina femenina de fútbol para ciegas, se consagraron este sábado bicampeonas mundiales tras vencer por 2 a 0 a Inglaterra en la final del Campeonato Mundial IBSA 2025, que se disputó en la ciudad de Kochi, India.

Según informó la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), organizadora del certamen, el conjunto argentino definió el encuentro en el segundo tiempo con goles de Yohana Aguilar, quien abrió el marcador a los 08:35 minutos del final, y de la capitana Gracia Sosa, que amplió la ventaja dos minutos después.

En el primer tiempo, el equipo argentino estuvo conformado por Agustina Medina, Yohana Aguilar, Gracia Sosa, Guillermina Corrales y Micaela Segovia. En la segunda mitad ingresaron Sandra Yanaje, Florencia Massenzana, Milagros Romero y Micaela Aguilar, consolidando una actuación sólida y colectiva.

Con este triunfo, Las Murciélagas revalidan el título obtenido en la edición inaugural del torneo en 2023, disputada en Birmingham, y se posicionan nuevamente en lo más alto del fútbol mundial femenino para ciegas.