Las Murciélagas siguen firmes en su camino hacia el bicampeonato mundial. Este miércoles, el combinado argentino superó por 1-0 a Japón en el último partido del grupo B y se metió entre las cuatro mejores del torneo con puntaje ideal y sin goles en contra.

La autora del único tanto del encuentro fue, una vez más, Gracia Sosa, capitana y goleadora del equipo, que ya había sido la figura en las anteriores presentaciones. Con este triunfo, Argentina sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen y aseguró el primer puesto de su zona.

Según informó DeporTV, el equipo nacional ya había logrado la clasificación a semifinales tras vencer 1-0 a Turquía en la segunda fecha, también con un tanto de Sosa. En su debut, había conseguido otro triunfo para comenzar con el pie derecho la defensa del título conseguido en Inglaterra 2023.

Ahora, Las Murciélagas aguardan por su rival en semifinales, con la ilusión intacta de revalidar la corona mundial en tierras indias.