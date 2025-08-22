Seis patinadoras de la Asociación El Ceibo participarán este fin de semana del Campeonato Absoluto organizado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP).

Las patinadoras lograron su clasificación en las Copas Apertura y Clausura, alcanzando de este modo la instancia final del Campeonato que se llevará a cabo en la ciudad de San Juan.

En esta competencia participan las 20 mejores patinadoras del país y como en 2024 repetirán su presencia Julieta Viva, Josefina Turino, Victoria López, Bianca Cravero, Lara Farías y además debutará Bianca Cravero.

López, Turino y Viva se presentarán en categorías Senior y Junior de la Divisional A y las restantes patinadoras en la B. La dirección de cada una está a cargo de Florencia Lovera.

Cronograma

Divisional B

- Lara Farias y Camila Aden – B2 Juvenil (25/8)

- Bianca Cravero – B Promo Infantil (25/8)

Divisional A

- Josefina Turino y Victoria López A Nacional Junior (25/8)

- Julieta Viva – A Nacional Senior (26/8)