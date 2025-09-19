El próximo martes 30 de septiembre, Las Leonas llegarán a Córdoba para protagonizar un momento histórico en el Polo Deportivo Kempes: la reinauguración de la cancha de hockey “Soledad García”. Sin embargo, los cupos para asistir ya se encuentran totalmente agotados, informaron desde la Agencia Córdoba Deportes.

La actividad será gratuita y destinada exclusivamente a clubes federados de toda la provincia, que ya completaron las vacantes disponibles. No habrá venta de entradas ni ingreso para público en general, por lo que se recomienda no asistir sin invitación o confirmación previa.

Una jornada histórica para el deporte cordobés

El renovado estadio provincial recibirá a Las Leonas, recientes campeonas de América y medallistas en París 2024, que ofrecerán un partido exhibición y compartirán actividades con delegaciones juveniles de toda la provincia. La jornada busca celebrar la finalización de las obras de remodelación y fomentar el desarrollo del hockey en Córdoba.

“Tener a Las Leonas en Córdoba es un lujo. La cancha quedó espectacular y queremos que los clubes, las escuelas y toda la familia del hockey la disfruten”, expresó Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

Una cancha a nivel internacional

La obra de refuncionalización incluyó el recambio completo del césped sintético (más de 5.800 m²) por una nueva carpeta C1600 TXT, ideal para competencias de alto rendimiento. Además, se realizaron mejoras en iluminación, bancos de suplentes y zona de competición, elevando el estadio a estándares internacionales.

Desde la Agencia Córdoba Deportes destacaron que el interés fue altísimo y el evento se encuentra con aforo completo, por lo que agradecieron el acompañamiento de toda la comunidad del hockey provincial.