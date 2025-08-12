La selección argentina femenina de beach handball, conocida como Las Kamikazes, logró este martes el mayor hito de su historia al conquistar la medalla de oro en los World Games disputados en Chengdu, China. El equipo dirigido por Leticia Brunati venció en la final a Alemania, defensoras del título, por 2-1 en los shoot-out, alcanzando por primera vez la cima del podio en esta competencia.

Según consignó la Confederación Argentina de Handball, la definición tuvo sabor a revancha, ya que ambas selecciones se habían enfrentado en la última final mundialista con victoria alemana. En esta oportunidad, Alemania se quedó con el primer set por 20-14, pero Argentina reaccionó con un contundente 22-12 en el segundo y selló el triunfo en la tanda decisiva por 7-2.

El camino hacia el título incluyó un rendimiento perfecto en el Grupo B, con victorias 2-0 sobre Portugal, Croacia y China. En cuartos de final, Argentina superó 2-0 a Vietnam, mientras que en semifinales eliminó a España, reciente campeón europeo, por 6-4 en los shoot-out tras repartirse los sets iniciales.

El plantel tuvo como figuras destacadas a Zoe Turnes, Alma Molina y la arquera Constanza Suárez, además de las incorporaciones de Agostina Arcajo, Florencia Gallo y Giuliana Gamba. La preparación incluyó una concentración en Oberá, Misiones, para optimizar el trabajo colectivo antes de viajar a China.

Plantel campeón

Portera: María Suárez (VILO)

Defensoras: Alma Molina (Mitre), Giuliana Gamba (Don Bosco), Luciana Scordamaglia (Dorrego) y Zoe Turnes (Almassora Balonmano, España)

Especialista: Lucila Balsas (VILO)

Extremo derecho: Camila Arcoja (Goliat de Viedma)

Extremo izquierdo: Fiorella Corimberto (sin club) y Florencia Gallo (Vélez)

Pivote: Gisella Bonomi (IFES de Neuquén)

Entrenadora: Leticia Brunati

Con esta consagración, el beach handball femenino argentino suma su primera medalla dorada en los World Games, luego de la plata obtenida en Wroclaw 2017 y el bronce en Birmingham 2022, consolidando su lugar entre las potencias de la disciplina.