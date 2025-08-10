Las “Pibas” de Sportivo Belgrano se clasificaron a la final de oro de la Liga Regional
El equipo de San Francisco venció a Cultural La Francia en las semifinales de la Copa de Oro, Zona Centro, y ahora se prepara para disputar el título de la Liga Regional.
El equipo de fútbol femenino de Sportivo Belgrano consiguió un importante triunfo en las semifinales de la Copa de Oro, Zona Centro de la Liga Regional, asegurando su pase a la gran final. En una serie disputada contra Cultural La Francia, las “Pibas” de San Francisco demostraron su superioridad y ahora se preparan para luchar por el título.
En la Primera División, Sportivo Belgrano se impuso por 1 a 0, gracias al gol convertido por Melina Sarmiento. La victoria del equipo mayor fue complementada por un contundente triunfo en la categoría Juvenil, donde ganaron por 2 a 0 con goles de Delfina Chioso y Paloma Alasias.
En la categoría Infantil, el partido terminó en empate 1 a 1, con un tanto de Keila Palacios para Sportivo.
Los únicos que no pudieron obtener un resultado favorable fueron los de la categoría Promocional, que cayeron por 3 a 0 ante el equipo local. A pesar de este resultado, el balance de la jornada fue positivo para el club de San Francisco, que consolida el trabajo de su fútbol femenino al llegar a una instancia final en la competencia.