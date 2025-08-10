El equipo de fútbol femenino de Sportivo Belgrano consiguió un importante triunfo en las semifinales de la Copa de Oro, Zona Centro de la Liga Regional, asegurando su pase a la gran final. En una serie disputada contra Cultural La Francia, las “Pibas” de San Francisco demostraron su superioridad y ahora se preparan para luchar por el título.

En la Primera División, Sportivo Belgrano se impuso por 1 a 0, gracias al gol convertido por Melina Sarmiento. La victoria del equipo mayor fue complementada por un contundente triunfo en la categoría Juvenil, donde ganaron por 2 a 0 con goles de Delfina Chioso y Paloma Alasias.

En la categoría Infantil, el partido terminó en empate 1 a 1, con un tanto de Keila Palacios para Sportivo.

Los únicos que no pudieron obtener un resultado favorable fueron los de la categoría Promocional, que cayeron por 3 a 0 ante el equipo local. A pesar de este resultado, el balance de la jornada fue positivo para el club de San Francisco, que consolida el trabajo de su fútbol femenino al llegar a una instancia final en la competencia.