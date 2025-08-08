Lanús y Talleres de Córdoba se enfrentarán este viernes 8 de agosto desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Nicolás Lamolina, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Según informó TyC Sports, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega tras una importante victoria por 2 a 0 ante Sarmiento y la clasificación a la próxima fase de la Copa Argentina tras eliminar a Huracán. Sin embargo, deberá afrontar este compromiso con bajas sensibles: Marcelino Moreno, Peña Biafore y Dejesús están lesionados y no serán de la partida, algo que preocupa de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por el lado de la T, el conjunto cordobés dirigido por Carlos Tévez —que asumió hace apenas tres fechas— logró cosechar cuatro puntos: cayó ante San Lorenzo, empató con Godoy Cruz y venció a Independiente. A pesar de esta leve mejora, Talleres se mantiene en zona de descenso, compartiendo posición con Sarmiento y Aldosivi en la tabla anual.

El probable once de Lanús sería con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo.

En tanto, el entrenador de Talleres aún no confirmó la alineación inicial, aunque se espera que defina el equipo titular en las próximas horas.