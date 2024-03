Este domingo arranca la temporada de Liga Regional de Fútbol de San Francisco con la primera jornada del Torneo Apertura en la Zona Centro.

Será con el protagonismo de los equipos sanfrancisqueños que iniciarán su camino a partir de las 17 horas en reserva y 19 horas en primera división.

En barrio Alberione, Sportivo Belgrano recibirá a Sociedad Sportiva Devoto, partido que se disputará en el estadio “Juan Pablo Francia” y contará con el arbitraje de Jonathan Quinteros (ACRAF).

A unas pocas cuadras del estadio Verde habrá duelo de sanfrancisqueños porque Proyecto Crecer recibirá la visita de La Milka con arbitraje Sergio Soria (ACAM).

En tanto, Antártida Argentina viaja para visitar a Colonia Marina FC, duelo que será arbitrado por Fernando Márquez (ARAC).

El encuentro que completará la primera jornada será en Villa Concepción del Tío, donde 8 de Diciembre recibirá la visita de Cultural La Francia con arbitraje de Ángelo Cornaglia (ARAC).

En esta primera fecha tiene jornada libre El Trébol de El Tío.

Cabe señalar que las zonas Norte, Sur y Noroeste postergaron su inicio para el domingo 10 de marzo.

La otra zona de la Liga que se pone en marcha este domingo es la Oeste. Será con los mismos horarios y el siguiente cronograma de partidos:

Pueblos Unidos (La Tordilla) vs. Rivadavia (Río Primero)

Atl. Santa Rosa vs. Ateneo Juvenil Acción

Belgrano (Río Primero) vs. Sarmiento (Stgo. Temple)

Cult. Arroyito vs. Vélez Sarsfield (Tránsito) - [En El Tío]

Libre: Sp. 24 de Septiembre (Arroyito)