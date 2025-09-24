La Vuelta Los Reartes ya tiene fecha: deporte y naturaleza se combinan en Calamuchita

Este lunes por la mañana se presentó oficialmente la Vuelta Los Reartes, una competencia que convoca a corredores y ciclistas en un entorno natural privilegiado. El evento se desarrollará los días 26, 27 y 28 de septiembre en la localidad de Los Reartes, en pleno Valle de Calamuchita, y se espera una gran participación de deportistas de distintos puntos de la provincia.

Durante el acto, que tuvo lugar en la Sala de Conferencias del estadio Kempes, se compartieron detalles de la competencia y se proyectaron videos promocionales que muestran el entorno natural y la logística que ofrece Los Reartes para recibir esta gran fiesta del deporte.

“Este tipo de eventos reflejan el trabajo conjunto entre los municipios, las organizaciones deportivas y la Agencia. No solo fortalecen el deporte amateur y la vida activa, sino que también potencian el turismo y el desarrollo local”, destacó Mariano Reutemann, vocal de la Agencia Córdoba Deportes.

La actividad comenzará el viernes 26 con la recepción de participantes y continuará el sábado 27 con la prueba de running, que contará con distancias de 8, 13 y 27 km. El domingo 28 será el turno del ciclismo, con recorridos de 20, 35 y 65 km, atravesando senderos, caminos serranos y paisajes únicos que caracterizan a esta región.

“Los invitamos a que disfruten de cada rincón de nuestro lugar lleno de historia, cultura y arte que acompañará a todos los amantes del running y el ciclismo. Tenemos todo para poder recibir a todas las familias con responsabilidad y mucho trabajo desde la organización”, expresó Inés Ramello, jefa comunal de Los Reartes.

El evento se consolida dentro del calendario deportivo cordobés, promoviendo no solo el deporte, sino también el turismo, el contacto con la naturaleza y la vida saludable.

Para conocer más detalles sobre la competencia, recorridos y reglamento, se puede consultar el perfil oficial @vueltalosreartes en Instagram. La organización está a cargo de @desafiolosreartes, mientras que las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma web de mytime.com.ar. Asimismo, quienes deseen participar, podrán hacerlo registrándose personalmente el mismo día de la competencia.

También participaron de la presentación Ricardo Lema, tesorero comunal; Sergio Martina, director de Turismo y Cultura; Christian Gabriel Espamer, miembro organizador del Desafío Los Reartes; y Sebastián Quinteros, director de Defensa Civil, entre otras autoridades locales y provinciales.

La Vuelta Los Reartes promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del deporte y la naturaleza reafirmando a Córdoba como Sede de Grandes Eventos y una oportunidad más para vivir una nueva aventura en las sierras cordobesas.