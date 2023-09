La Trucha va por el título en Zenón Pereyra

La Trucha FC buscará este viernes por la noche quedarse con el Torneo Clausura de la Zona Sur en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol, cuando reciba desde las 22 horas a Juventud Unida de Villa San José en el marco de la 10ª fecha.

El equipo de Frontera necesita sumar de a tres para festejar una fecha antes del cierre o bien esperar lo que suceda con Bochófilo Bochazo y con Atlético Esmeralda.

El Verde será local en Zenón Pereyra y la acción comenzará a las 20.30 con el partido de reserva.

También juega esta noche Defensores de Frontera, que visitará media horas más tarde a Bochófilo Bochazo de San Vicente. En tanto, el domingo completará La Hidráulica en condición de local ante Sportivo Santa Clara de horas del mediodía.

Así se juega la 10ª fecha

Viernes 20.30 hs / 22 hs | La Trucha FC vs. Juv. Unida

Viernes 21 hs / 22.30 hs | B. Bochazo vs. Def. de Frontera

Domingo 10.30 hs / 12 hs | La Hidráulica vs. Sp. Santa Clara

Domingo 11.30 hs / 13 hs | Sp. Libertad (Estación Clucellas) vs. San Martín (Angélica)

Domingo 11.30 hs / 13 hs | Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana

Libre: Zenón Pereyra FBC