La Selección Argentina Sub 20 tuvo una actuación contundente este miércoles en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso: venció por 4 a 1 a Australia y se clasificó con puntaje ideal a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

El equipo dirigido por Diego Placente golpeó de entrada, como en el debut ante Cuba. A los 3 minutos, Dylan Gorosito asistió con precisión a Alejo Sarco, que definió con categoría para abrir el marcador. El gol fue validado por el VAR luego de que el árbitro inicialmente marcara una falta inexistente.

La Albiceleste no bajó el ritmo y continuó generando peligro. Maher Carrizo exigió al arquero Hall con un tiro libre y luego asistió con calidad a Tomás Pérez, que estampó el 2-0 sobre el cierre de la primera etapa.

En el complemento, Álvaro Montoro estuvo cerca de marcar un golazo tras una jugada individual, pero su remate dio en el palo. Australia aprovechó una desatención en la defensa y descontó a través de Daniel Bennie, tras un error en la salida del arquero Santino Barbi.

Pero Argentina no se desarmó y fue por más. A minutos del final, Ian Subiabre estiró la ventaja con una buena definición luego de una gran jugada de Milton Delgado. Y ya en tiempo de descuento, Santino Andino selló el 4-1 con un bombazo desde la medialuna.

Con este resultado, Argentina suma 6 puntos y lidera el Grupo C, asegurando su clasificación a octavos de final una fecha antes del cierre de la fase de grupos. Su próximo compromiso será frente a Italia.

El combinado nacional ilusiona con su juego y efectividad, y ahora se prepara para el tercer y último partido de la fase con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. Fuente: Asociación del Fútbol Argentino (AFA).