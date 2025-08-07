El seleccionado Sub 16 de Córdoba logró dos triunfos consecutivos en la segunda jornada del Campeonato Nacional de Selecciones de la categoría, consolidando su liderazgo en la Zona D. El equipo cuenta con la participación de siete jugadoras oriundas de San Francisco y Devoto.

En el plantel cordobés figuran las sanfrancisqueñas Morena Oyola, Damaris Primo, Ana Paula Vaca, Valentina Ferreyra, Valentina Villarreal y Antonela Juncos, junto a la devotense Helena Cugno, jugadora del Club San Isidro. El conjunto provincial venció a Neuquén por 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-17 y 25-12. Más tarde, repitió el resultado frente al combinado de Misiones, con un contundente 3 a 0 (25-11, 25-11 y 25-6).

El equipo es dirigido por Diego Petrelli, entrenador de San Isidro, junto a la sanfrancisqueña Micaela Mondino. La fase regular concluirá este jueves con dos encuentros: el primero ante Formosa y el segundo frente a Entre Ríos.