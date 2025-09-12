El certamen reúne a los mejores talentos juveniles de cada región y en esta primera fase regional competirán representativos de las distintas asociaciones zonales, entre ellas San Francisco, que integra la Zona Norte junto a Morteros y Noreste.

Los partidos se jugarán en la ciudad de Morteros, más precisamente en el estadio del club 9 de Julio, sede oficial del cuadrangular.

Fixture – Zona Norte (U17 Masculino):

Domingo 14/09 - 12:00 hs | Asoc. Morteros vs Noreste

Domingo 14/09 - 15:00 hs | Asoc. San Francisco vs Perdedor Juego 2

Domingo 14/09 - 18:00 hs | Asoc. San Francisco vs. Ganador Juego 2

La selección U17 femenina de San Francisco también tendrá participación en el mismo marco competitivo, enfrentando a Morteros a las 10:00 hs, en el inicio de la jornada.

Sistema de juego: Solo el ganador de cada zona clasificará al Final Four, que definirá al campeón provincial y se jugará en sede a licitar, o en su defecto, en la ciudad de Córdoba.

Este torneo marca el inicio del calendario oficial 2025 de selecciones y pone en juego la jerarquía formativa de cada asociación. San Francisco dirá presente con sus mejores exponentes de la categoría, en busca de dejar bien alto el básquet de la región.