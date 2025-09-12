La selección U17 de San Francisco va por todo en el Provincial de Selecciones
Este domingo 14 de septiembre, la selección U17 masculina de la Asociación de San Francisco buscará su lugar en el Final Four del Campeonato Provincial de Selecciones que organiza la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba.
El certamen reúne a los mejores talentos juveniles de cada región y en esta primera fase regional competirán representativos de las distintas asociaciones zonales, entre ellas San Francisco, que integra la Zona Norte junto a Morteros y Noreste.
Los partidos se jugarán en la ciudad de Morteros, más precisamente en el estadio del club 9 de Julio, sede oficial del cuadrangular.
Fixture – Zona Norte (U17 Masculino):
- Domingo 14/09 - 12:00 hs | Asoc. Morteros vs Noreste
- Domingo 14/09 - 15:00 hs | Asoc. San Francisco vs Perdedor Juego 2
- Domingo 14/09 - 18:00 hs | Asoc. San Francisco vs. Ganador Juego 2
La selección U17 femenina de San Francisco también tendrá participación en el mismo marco competitivo, enfrentando a Morteros a las 10:00 hs, en el inicio de la jornada.
Sistema de juego: Solo el ganador de cada zona clasificará al Final Four, que definirá al campeón provincial y se jugará en sede a licitar, o en su defecto, en la ciudad de Córdoba.
Este torneo marca el inicio del calendario oficial 2025 de selecciones y pone en juego la jerarquía formativa de cada asociación. San Francisco dirá presente con sus mejores exponentes de la categoría, en busca de dejar bien alto el básquet de la región.