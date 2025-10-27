La Selección Femenina U17 de Básquet se consagró campeona invicta en el Sudamericano de Asunción

La Selección Femenina U17 de Básquetbol se coronó campeona del Sudamericano de Asunción con un impecable rendimiento, cerrando el torneo de manera invicta. En la final, derrotó a Venezuela por 67 a 46, dominando de principio a fin con una defensa impenetrable y una sólida ofensiva. Este triunfo no solo les dio el título, sino también un lugar asegurado en la AmeriCup U18 del próximo año.

Desde el inicio del partido, Argentina mostró su superioridad. En apenas tres minutos, la selección albiceleste impuso un parcial de 8-0 que obligó al cuerpo técnico de Venezuela a pedir un tiempo muerto. La defensa presionó constantemente el traslado rival, lo que permitió a las jugadoras argentinas abrir una brecha de 11-0. El primer cuarto fue un monólogo, con Argentina cerrando el parcial 28-6, y sin perder intensidad a lo largo del encuentro.

A pesar de que en el segundo cuarto el marcador se redujo a un 22-15, Argentina mantuvo la ventaja, destacándose por su circulación de balón y la efectividad en los tiros cercanos al aro. La diferencia fue aún más notoria en el perímetro, con Argentina convirtiendo 7 triples con un 47% de acierto, mientras que Venezuela apenas logró un 8% (1 de 13).

El esfuerzo colectivo fue fundamental, con tres jugadoras argentinas destacándose en el goleo: Sofía Novoa, quien anotó 14 puntos, Sofía González con 11 y Sofía Lombardero con 10. Por su parte, la principal referencia ofensiva de Venezuela fue Albanys Ramírez, quien aportó 15 unidades.

Sofía Novoa, la gran figura del torneo, fue elegida MVP por su destacada actuación durante todo el campeonato y también integró el quinteto ideal, acompañada por Santina Cherot. La gran final culminó con un cómodo 67-46, confirmando la supremacía de Argentina en la categoría.

Este título representa un hito para la selección argentina y reafirma el crecimiento del baloncesto femenino en el país. Ahora, el equipo dirigido por la entrenadora Sofia Sisto se prepara para los desafíos internacionales, con la mirada puesta en la AmeriCup U18 de 2026.

Estadísticas de la final:

Máximas anotadoras de Argentina: Sofía Novoa (14), Sofía González (11), Sofía Lombardero (10)

Máxima anotadora de Venezuela: Albanys Ramírez (15)

Fuente: Confederación Argentina de Básquet