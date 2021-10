La Selección Argentina ya piensa en Uruguay y Scaloni podría meter cambios

El seleccionado de fútbol de la Argentina arribó esta madrugada desde Asunción luego de haber empatado con Paraguay 0 a 0 por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y descansa en el predio de la AFA en Ezeiza, antes de su próximo compromiso que será el domingo ante Uruguay en el estadio de River Plate.

El plantel “albiceleste”, dirigido por el entrenador Lionel Scaloni y encabezado por su capitán Lionel Messi, arribó al aeropuerto de Ezeiza pasadas las 4 y se dirigió al predio para descansar.

Esta tarde realizó un entrenamiento liviano para los que jugaron ante Paraguay y con mayor exigencia para aquéllos que no lo hicieron, incluido del delantero Lautaro Martínez, un habitual titular que anoche se quedó afuera a raíz de una fatiga muscular y fue reemplazado por el tucumano Joaquín Correa.

De todas maneras, se estima que el delantero del Inter, de Italia, estará disponible para el clásico rioplatense del domingo a las 20.30 en el estadio Monumental, válido por la quinta fecha de las Eliminatorias que no pudo jugarse en su fecha original debido a las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia de coronavirus.

La posible recuperación de Lautaro Martínez es uno de los temas que preocupan a Scaloni, quien quedó satisfecho en Asunción por el hecho de que ningún jugador recibió tarjetas amarillas, siendo que tiene 10 con una amonestación y a la próxima serán suspendidos por un partido.

Más allá de Martínez, el entrenador tendría en mente realizar al menos un par de cambios más para este domingo, algo que terminará de definir en las próximas horas.

Marcos Acuña, que llegó desde Sevilla con una dolencia y pidió probar contra Paraguay, estará entre algodones hasta lo último porque el deseo es contar con él pero al mismo tiempo no lo querrán arriesgar especulando con un regreso del jueves frente a Perú, en el cierre de la triple fecha de Eliminatoria.

Su lugar sería para Nicolás Tagliafico. De esta manera, el futbolista de Ajax de Países Bajos ocuparía el lateral izquierdo y en la otra banda la duda estaría entre Gonzalo Montiel (River) y Nahuel Molina (Udinese de Italia).

El posible once sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Joaquín Correa o Lautaro Martínez, Lionel Messi y Ángel Di María.

Argentina suma 19 puntos -tiene pendiente la resolución con el partido suspendido frente a Brasil por las autoridades sanitarias- y está segundo, dentro de la zona clasificatoria, aunque será clave cosechar una victoria contra Uruguay.

El encuentro será este domingo en el estadio Monumental, que contará con un aforo del 50 por ciento y estará a tope luego de agotarse las entradas el pasado lunes en menos de tres horas, desde las 20.30 y con arbitraje del chileno Roberto Tobar.

Uruguay pierde a Giménez y a De Arrascaeta

La Selección uruguaya no contará con José María Giménez ni Giorgian De Arrascaeta para el duelo contra la Selección Argentina, el domingo en el Monumental.

En el empate contra Colombia, el defensor del Atlético de Madrid sufrió una lesión en la región de abductores a derecha, mientras que el mediocampista del Flamengo acusó una molestia en el recto anterior derecho.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las lesiones "los inhabilitan para participar en los encuentros a disputarse el 10 y el 14 de octubre frente a Argentina y Brasil".

A su vez, Óscar Washington Tabárez también pierde a otro jugador: Rodrigo Bentancur fue amonestado contra Colombia y está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por otra parte, había preocupación por Luis Suárez: chocó rodillas con Yerri Mina sobre el final del primer tiempo y terminó con un corte profundo en la izquierda, aunque se espera que pueda jugar contra Argentina.

Domingo - 5° fecha

17 hs Bolivia vs. Perú

17.30 hs Venezuela vs. Ecuador

18 hs Colombia vs. Brasil

20.30 hs Argentina vs. Uruguay

21 hs Chile vs. Paraguay