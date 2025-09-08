La Selección Argentina cerrará este martes su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con el duelo ante Ecuador como visitante. El encuentro será desde las 20:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Con el pasaje ya asegurado al Mundial y el primer puesto garantizado, Lionel Scaloni aprovechará el compromiso para hacer algunas rotaciones obligadas y probar variantes.

Sin Messi ni el “Cuti” Romero

El capitán Lionel Messi no será parte de la delegación para este partido. El cuerpo técnico decidió preservarlo y priorizar su recuperación física de cara a los próximos compromisos. Tampoco estará Cristian “Cuti” Romero, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante estas bajas, Scaloni analiza la inclusión de Leonardo Balerdi en la defensa y Lautaro Martínez en el ataque. Además, se espera el regreso de Alexis Mac Allister, ya recuperado de una molestia muscular, y la presencia de Thiago Almada, Nico Paz o el juvenil Franco Mastantuono para completar el mediocampo.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Fuente: CBA24N

Amistosos confirmados en Estados Unidos

De cara al tramo final del año, la AFA confirmó dos amistosos que la Selección disputará en octubre, ambos en territorio estadounidense:

Argentina vs. Venezuela | 10 de octubre | Hard Rock Stadium, Miami | 20:00 (hora local)

Argentina vs. Puerto Rico | 13 de octubre | Soldier Field, Chicago | Horario a confirmar

Estos encuentros servirán para seguir consolidando al plantel de cara a la Copa América 2026 y permitirán observar a nuevos talentos en acción, como parte del recambio generacional que viene delineando el cuerpo técnico.