La Selección Argentina visita a Ecuador sin Messi y con cambios: formaciones y amistosos confirmados
Con la clasificación asegurada, el equipo de Scaloni juega este martes en Guayaquil por la última fecha de Eliminatorias. En octubre, habrá dos amistosos en Estados Unidos.
La Selección Argentina cerrará este martes su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con el duelo ante Ecuador como visitante. El encuentro será desde las 20:00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.
Con el pasaje ya asegurado al Mundial y el primer puesto garantizado, Lionel Scaloni aprovechará el compromiso para hacer algunas rotaciones obligadas y probar variantes.
Sin Messi ni el “Cuti” Romero
El capitán Lionel Messi no será parte de la delegación para este partido. El cuerpo técnico decidió preservarlo y priorizar su recuperación física de cara a los próximos compromisos. Tampoco estará Cristian “Cuti” Romero, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.
Ante estas bajas, Scaloni analiza la inclusión de Leonardo Balerdi en la defensa y Lautaro Martínez en el ataque. Además, se espera el regreso de Alexis Mac Allister, ya recuperado de una molestia muscular, y la presencia de Thiago Almada, Nico Paz o el juvenil Franco Mastantuono para completar el mediocampo.
Probable formación de Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Fuente: CBA24N
Amistosos confirmados en Estados Unidos
De cara al tramo final del año, la AFA confirmó dos amistosos que la Selección disputará en octubre, ambos en territorio estadounidense:
- Argentina vs. Venezuela | 10 de octubre | Hard Rock Stadium, Miami | 20:00 (hora local)
- Argentina vs. Puerto Rico | 13 de octubre | Soldier Field, Chicago | Horario a confirmar
Estos encuentros servirán para seguir consolidando al plantel de cara a la Copa América 2026 y permitirán observar a nuevos talentos en acción, como parte del recambio generacional que viene delineando el cuerpo técnico.