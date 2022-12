Sportivo Belgrano comenzará a trabajar de cara a la temporada 2023 en próximo lunes 12 de diciembre con Ariel Giaccone a la cabeza. La Verde retornará a los entrenamientos con los jugadores que renovaron y otro que todavía están vinculados a la institución.

La pretemporada se desarrollará en enero, pero el club y el nuevo entrenador quiere empezar a ver de cerca lo que tiene para el próximo campeonato. "A mí me gustaría arrancar mañana, saben como soy, pero seguramente será el 12 de diciembre con los jugadores que tengan contrato con el club", dijo Giaccone este jueves en la conferencia de presentación.

El DT estará acompañado por José María Moreno, ex ayudante de campo de Rondina en Central Córdoba de Santiago del Estero y con trayectoria en el fútbol formativo nacional e internacional. En tanto, Nicolás Franchini será el nuevo preparador físico, de último paso en Los Andes y también con amplia trayectoria en el fútbol de ascenso. También continuará el PF Juan Asencio y el entrenador de arqueros Darío Capello.

"Esta apuesta es mucho más brava que la anterior"

Por otro lado, el DT también fue consultado sobre su estilo de juego y la impronta que tendrá el nuevo Sportivo Belgrano. "En Libertad de Sunchales jugué con tres defensores, fui mucho más ofensivo que acá donde jugué con 4-2 porque las carácterísticas de los jugadores lo permitían, pero más allá del sistema que vamos a plantear creo que hay un cambio generacional y se ha visto no solo en el fútbol argentino sino también en el Mundial, muchos jóvenes que quizás no están preparados, España tiene un promedio de 22-23 años de edad, Japón también... hay un cambio importante y eso lo tengo asumido", indicó Gaccone.

Y agregó: "Se que esta apuesta es mucho más brava que la anterior, hay que trabajar más, ser mas formativo, darle más herramientas a los jugadores porque en aquel momento cuando me tocó agarrar el equipo tenía 4 o 6 jugadores de primera división y con tres entrenamientos me bastó para que tengan una base de lo que ibamos a hacer durante un año y medio o dos, hoy no, aparte de enseñarle al jugador a manifestarse dentro de la cancha, también hay que ver su día a día, cómo se construye, cómo está ubicado con su familia porque son muy jóvenes, necesitan un proceso y ese proceso se hace jugando. Es un proceso dodne vamos a hacer lo mejor para Sportivo, el área de fútbol está haciendo lo mejor posible para incorporar lo mejor posible para el club, pero no vamos a traer a un jugador de jerarquía sabiendo que el club no lo puede pagar, bueno, entonces formemos uno nuestro".