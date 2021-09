Una vez más, el club Belgrano de barrio 9 de Septiembre, honra la memoria de Víctor "Vitino" Lovera, un gran colaborador de la institución que dejó una huella imborrable no solo en el Verde sino también en todo el baby fútbol.

Los días viernes y domingo de este fin de semana se desarrollará un torneo relámpago para la categoría 2009 que llevará el nombre del ex dirigente fallecido en julio del 2020.

"Sigue siendo raro para nosotros llegar a la cancha y que no esté él, porque estaba siempre primero que todos, uno por ahí no se termina de acostumbrar porque además estamos aprendiendo cosas que las hacía él y descubrimos algunas que no sabíamos que hacía en el club, detalles. La ausencia de él se nota todos los días, él era un pilar muy importante en el club", explicó el presidente del club Marcos Olloco.

El torneo lleva el nombre de Lovera, pero también el salón de usos múltiples del club. Homenaje hecho en vida.

Vuelve el fútbol al barrio

En el plano deportivo, Olloco comentó que este torneo comenzará este viernes y cerrará el domingo. En ese marco, el barrio volverá a tener competencia después de mucho tiempo.

"Siempre esperamos volver a la actividad para que los chicos tengan su torneo específico y también porque nos auxilia en la parte económica para seguir manteniendo el club en orden. Los chicos están re motivados, tienen muchos torneos realizados en San Francisco y en la región, pero esto es algo especial porque es exclusivamente para su categoría y en su cancha", expresó el presidente.

Y agregó: "Significa mucho también para el barrio, la gente espera los sábados para venir a la cancha, también chicos que ya han jugado en el club, el barrio siempre espera que juguemos acá".

Así se juega la primera rueda

VIE 19 hs Barrio Jardín vs. Dep. Oeste

VIE 20 hs CD River vs. Dep. Josefina

VIE 21 hs Dep. Sebastián vs. Tiro y Gimnasia

VIE 22 hs DMD Freyre vs. Tarzanito

DOM 8.30 hs 2 de Abril vs. Belgrano

DOM 9.30 hs Gral. Savio vs. CDyC El Faisán

DOM 10.30 hs Los Albos vs. Inf. Xeneize

DOM 11.30 hs Barrio Cabrera vs. Dep. Norte

DOM 12.30 hs Los Andes vs. Estrella del Sur