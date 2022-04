Este domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera B en Liga Rafaelina de Fútbol, donde los equipos de Frontera igualaron sus compromisos de la Zona Sur.

La Hidráulica se lo ganaba 2-0 a Atlético Esmeralda en condición de visitante, con goles de Eder Molina a los 19' y Xavier López a los 25' de la primera parte. Sin embargo, Alexandro Boasso descontó a los 4' del segundo tiempo y Gastón Trainoni lo empató en tiempo cumplido.

En reserva fue triunfo del equipo local por 1 a 0.

Por otro lado, en Frontera, Defensores igualó 0 a 0 con Deportivo Josefina. En reserva ganó el visitante por 2 a 1.

Resultados de la 2° fecha

Sp. Santa Clara 1-0 Sp. Libertad

Juv. Unida 0-1 San Martín

Zenón Pereyra 3-1 Dep. Susana

Atl. Esmeralda 2-2 La Hidráulica

Def. de Frontera 0-0 Dep. Josefina

Tabla

1. Sp. Santa Clara 6 pts.

2. San Martín 6 pts.

3. La Hidráulica 4 pts.

4. Atl. Esmeralda 4 pts.

5. Zenón Pereyra 3 pts.

6. Sp. Libertad 3 pts.

7. Dep. Josefina 1 pt.

8. Def. de Frontera 1 pt.

9. Dep. Susana 0 pts.

10. Juv. Unida 0 pts.

3° fecha

La Hidráulica vs. Zenón Pereyra

Dep. Susana vs. Juv. Unida

San Martín vs. Sp. Santa Clara

Sp. Libertad vs. Def. de Frontera

Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda