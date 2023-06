La Hidráulica y Defensores de Frontera protagonizan un nuevo clásico este domingo en el marco de la 9° fecha del Apertura de la Zona Sur en la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.

Será en cancha de La Hidráulica, desde las 14 horas en reserva, mientras que a las 15.30 será el plato fuerte en primera división con arbitraje de Darío Suarez.

Ambos equipos vienen de dos empates consecutivos y buscan reacomodarse en la tabla de posiciones. La Hidráulica acumula 8 puntos y Defensores 9, lejos de los puestos principales.

La fecha comenzó el viernes con la derrota de La Trucha ante San Martín de Angélica por 3 a 0 con goles de Franco Valdéz -en dos oportunidades- y Germán Vannay. En reserva fue empate 1 a 1.

Programación de la 9º fecha

Viernes | La Trucha FC 0-3 San Martín

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | La Hidráulica vs. Defensores de Frontera

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | Sportivo Libertad (Est. Clucellas) vs. Sp. Santa Clara

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | Bochófilo Bochazo vs. Talleres (María Juana)

Domingo 14 hs. / 15.30 hs. | Zenón Pereyra FC vs. Juventud Unida (Villa San José)

Libre: Atlético Esmeralda