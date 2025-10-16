La Hidráulica renovó la iluminación de su cancha oficial

El Club Atlético La Hidráulica de Frontera concretó una importante mejora en su infraestructura con la ampliación del sistema de iluminación de su cancha oficial. La obra incluyó la incorporación de cinco nuevos reflectores Novalucce de 500 W cada uno, lo que representa 2.500 W adicionales a la instalación ya existente.

La inversión, que ascendió a $3.500.000, fue posible gracias a los fondos recibidos a través del Programa Aporte al Deporte Comunitario, destinado a clubes que mantienen su documentación institucional en regla. Desde la entidad destacaron que cumplir con los requisitos administrativos permite acceder a este tipo de aportes gestionados a nivel provincial.

La colocación de los nuevos artefactos contó con el apoyo de la Municipalidad de Frontera, que facilitó la maquinaria necesaria, y con la colaboración de Marcos Villanueva, encargado de la mano de obra en la instalación de los reflectores.

La nueva iluminación se estrenará oficialmente este viernes por la noche, cuando La Hidráulica reciba a La Trucha por una nueva fecha de Primera y Reserva. Desde el club invitaron a la comunidad a acercarse a disfrutar del espectáculo con una mejor experiencia visual.