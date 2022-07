La Hidráulica volvió a ganar y es más puntero que nunca en el Clausura de la Zona Sur de Primera B en Liga Rafaelina de Fútbol. La "H" derrotó en su casa a Juventud Unida y lleva cuatro victorias al hilo.

El equipo de Frontera lo ganó sobre la hora, cuando se jugaban 45' del complemento y a través de Facundo Farías. En reserva fue victoria del equipo de Villa San José por 1 a 0.

Por otro lado, el pasado viernes, Defensores de Frontera cayó 2 a 0 con San Martín en Angélica. Kevin Salzgeber (16' 1T) y Nicolás Rinaudo (23' 2T) fueron los goleadores del partido; se fueron expulsados Ledesma, Ballei -en el local- y Ávila en el "Defe". En reserva también ganó San Martín por 3 a 2.

4ª fecha

VIE | San Martín 2-0 Def. de Frontera

DOM | La Hidráulica 1-0 Juv. Unida

DOM | Atl. Esmeralda 4-0 Zenón Pereyra FBC

DOM | Dep. Josefina 3-1 Sp. Libertad

DOM | Dep. Susana 0-1 Sp. Santa Clara

La tabla

1. La Hidráulica 12 pts.

2. Sp. Santa Clara 10 pts.

3. Atl. Esmeralda 9 pts.

4. Dep. Josefina 6 pts.

5. Juv. Unida 5 pts.

6. San Martín 5 pts.

7. Dep. Susana 4 pts.

8. Sp. Libertad 2 pts.

9. Zenón Pereyra FBC 1 pt.

10. Def. de Frontera 1 pts.

5° fecha

Sportivo Santa Clara vs. La Hidráulica

Juv. Unida vs. Atl. Esmeralda

Def. de Frontera vs. Dep. Susana

Sp. Libertad vs. San Martín

Zenón Pereyra vs. Dep. Josefina