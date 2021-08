La 17ª fecha del Federal A ya tiene programación

El Consejo Federal dio a conocer cómo se disputará la 17ª fecha del Torneo Federal A donde Sportivo Belgrano deberá visitar a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el próximo domingo a partir de las 15.30 con el arbitraje de Jorge Sosa.

La Verde buscará volver a la victoria, con dos bajas en su plantel por amarilla acumuladas.

Será un duelo de necesitados ya que el equipo local acumula tres derrotas consecutivas, mientras que la Verde aumula cuatro.

Programación de la 17ª fecha

Sábado 15 hs | Central Norte vs. Juv. Unida (G)

Árbitros: Mauricio Martín

Sábado 16 hs | Chaco For Ever vs. Boca Unidos

Árbitro: Luis Lobo Medina

Domingo 15 hs | Racing (Cba) vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo 15 hs | Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo 15.30 hs | Unión (Sunchales) vs. Sarmiento

Árbitro: Santiago Folmer

Domingo 15.30 hs | Def. Belgrano vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Jorge Sosa

Domingo 15.30 hs | Gimnasia (CdU) vs. Douglas Haig

Árbitro: Jonathan Correa

Libre: Depro

Tabla