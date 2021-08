Este sábado, las categorías juveniles de la Liga Local de Hockey, disputaron la segunda fecha del torneo Germinando Sueños en el Polideportivo Municipal.

La actividad en esta disciplina continuará mañana en cancha del San Francisco Rugby Club donde se disputa la tercera fecha del torneo de primera división.

7° división

Proyecto Malvinas 0-6 La Enramada

Polideportivo 9-0 Iturraspe

5° división

Proyecto Malvinas 1-5 La Enramada

Iturraspe 0-1 Polideportivo (No se jugó de manera oficial)

Programación de la 3° fecha de primera división (Domingo en Charabones)

9 hs Contadoras vs. Devoto

10.30 hs Talleres vs. Tiro y Gimnasia

12 hs Polideportivo vs. La Hidráulica

13.30 hs Sporting vs. Charitas

Libre: Antártida