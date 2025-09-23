El pasado fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén Capital una nueva edición del Campeonato Nacional Clausura Máster de Judo. Con la participación de más de un centenar de judocas de todos los puntos del país que se hicieron presentes para la competencia.

En representación del CIJAA y de la ciudad de San Francisco, dijo presente David Pomiro. El judoca sanfrancisqueño compitió en la categoría M4 hasta 90 kilogramos y obtuvo el tercer lugar y logrando la medalla de bronce.

Fue una buena actuación para Pomiro que ya había tenido buenas presentaciones en el Nacional Apertura y también en el Campeonato Nacional del Centro en Carlos Paz.